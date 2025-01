Calciomercato Serie B: il Pisa tratta anche Turitsov. Okwonkwo al Cittadella, Corazza alla Salernitana

Pisa scatenato in questa prima parte di calciomercato, per Meister dal Rennes dovrebbero mancare pochi dettagli, per Candela del Venezia manca la cifra del riscatto che dovrebbe essere intorno ai due milioni di euro, mentre l’ultima idea è quella del terzino Turitsov dal CSKA.

La Salernitana dopo Raimondo e Cerri, è molto vicina ad annunciare il difensore Corazza dal Bologna, il Cittadella ritrova l’attaccante Okwonkwo.

La Juve Stabia ufficializza l’attaccante Sgarbi, mentre Artistico si accaserà al Cosenza. Il Palermo è alla ricerca di un portiere, l’idea potrebbe essere quella di Nicholas del Pisa che vorrebbe andare a giocare da titolare, infine voltata tra Salernitana e Sampdoria per il difensore Barba in uscita dal Como.