Calciomercato Serie B: maxi scambio Cremonese-Cagliari, Niang alla Sampdoria

Cremonese e Cagliari lavorano ad un maxi scambio di calciatori, secondo quanto riporta gianlucadimarzio Lapadula e Azzi finirebbero in grigiorosso, mentre il percorso inverso lo farebbero Johnsen e Bonazzoli.

Il Pisa deve sfoltire la rosa, sono in partenza Mlakar che andrà all’Hajduk Spalato di Gattuso, mentre Jevsenak piace alla Juve Stabia.Il Sassuolo tenta il colpo Skjellerup dal Goteborg, Carnevali cerca di anticipare la concorrenza per portarlo in Italia entro questa settimana. La Salernitana sta definendo l’ingaggio di Caligara con un’operazione in prestito, infine la Sampdoria ha trovato l’accordo con Niang che domani sarà a Genova.