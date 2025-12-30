Calciomercato Serie B: Palermo sogno Tramoni, Samp su Brunori e Esposito, De Luca al Modena

Il Palermo ed Inzaghi sognano Matteo Tramoni del Pisa, ma la trattativa risulta già in salita vista l’elevata richiesta del club nerazzurro che si aggira intorno ai sei milioni. Obiettivi del Palermo sono Pierini del Sassuolo, Caso del Modena, mentre è in uscita Corona chiesto da mezza serie B con la Juve Stabia forse in piccolo vantaggio.

Sampdoria scatenata ed a meno di clamorose rinunce sembrano definite le trattative per Brunori in prestito dal Palermo e per Salvatore Esposito a titolo definitivo dallo Spezia, si sondano inoltre le piste che portano a Dorval e Sernicola.

Il Modena deve solo ufficializzare l’ingaggio di De Luca dalla Cremonese, mentre sono in uscita Pedro Mendes e Caso che piace a Palermo e Bari.

Il Bari interessato ad Ambrosino, piace anche il difensore Cistana, a centrocampo potrebbe arrivare uno tra Lipani e Iannoni. Infine il Cesena segue Cerri del Como mentre Celia andrà al Ravenna in Serie C.