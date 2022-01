Calciomercato Serie B: Pandev al Parma, il Pisa tiene Lucca

Il Parma piazza il colpo Pandev dal Genoa

Si è chiusa anche questa edizione invernale del Calciomercato di Serie B, con Parma e Pisa sugli scudi che hanno piazzato colpi importanti.

Il Parma dopo essersi assicurato Simy dalla Salernitana, piazza il colpo last minute Goran Pandev dal Genoa, in prestito fino al termine del campionato.

Il Pisa acquista sempre in prestito dal Reading, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, Puscas ex Inter e Palermo.

La Spal cede Seck al Torino a titolo definitivo, il Cittadella piazza il colpo Laribi in prestito dalla Reggina, mentre sullo Stretto finisce dal Napoli il fantasista Folorunsho.

Al Cittadella finisce dal Brescia Adorni, la Spal si aggiudica Luca Vido dalla Cremonese, Proia in prestito al Brescia dal Vicenza.

Sempre la Spal prende in prestito dal Pordenone Pinato, Valon Behrami si accasa al Brescia, mentre Mattiello si accasa all’Alessandria.

Queste sono state le principali operazione di questa giornata, le prime della classe si sono tutte rafforzate, con Pisa e Lecce che al momento guidano la classifica di Serie B e che sembrano le favorite per la promozione diretta in Serie A.