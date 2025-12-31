Calciomercato Serie B: Pedro Mendes allo Spezia, Fila piace alla Juve Stabia, Palermo su Pierini e Johnsen

Il Modena ha definito l’ingaggio di de Luca dalla Cremonese, e per questo ha ceduto Pedro Mendes allo Spezia, per l’affare manca solo l’annuncio ufficiale. La Juve Stabia è alla ricerca di una punta considerando i problemi fisici di Gabrielloni, piace Fila del Venezia che prima di cederlo deve trovare un sostituto.

Il Palermo rivoluzionerà l’attacco, Brunori andrà alla Sampdoria in prestito secco, Corona lascerà i rosanero per un club di B, piacciono Pierini del Sassuolo, Johnsen della Cremonese, mentre per Tramoni la trattativa appare molto complicata vista l’elevata richiesta del Pisa. Infine l’Empoli cambia Ds, Gemmi lascia il posto a Stefanelli ex Pisa, e sul mercato è alla ricerca di un centrocampista, piace Rafia del Lecce.