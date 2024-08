Calciomercato Serie B: Pisa piglia tutto, il gran rifiuto di Lapadula, Palermo su Bozzolan.

Pisa scatenato in questo tardo pomeriggio, sono in arrivo dallo Stoke City Leris, dall’Atalanta il difensore Giovanni Bonfanti, fatta anche per l’attaccante Lind dal Silkeborg con costo del cartellino di circa tre milioni di euro, potrebbe ritornare Mattia Valoti dal Monza con un prestito con obbligo di riscatto, mentre è aperta una trattativa con il Cittadella per il difensore esterno Carissoni. Invece pare che stia tramontando la trattativa per l’acquisto di Lapadula dal Cagliari, nonostante la lauta offerta fatta sia al giocatore che al Cagliari, qualcosa è andato storto, probabilmente biennale con opzione ha pesato e non poco sull’esito della trattativa.

Il Palermo è alla ricerca di un esterno sinistro, piace il classe 2004 Andrea Bozzolan del Milan Futuro.