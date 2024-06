Calciomercato Serie B: Sampdoria e Pisa su Tutino, Nikolau al Palermo, Bianco verso Catanzaro

Sono ancora tre le panchine della Serie B non ufficializzate, se a Pisa si attende solo la firma di Inzaghi, a Frosinone nelle prossime ore dovrebbe firmare Vivarini che ha rescisso il contratto con il Catanzaro, e proprio i calabresi sono ancora alla ricerca di un allenatore, dopo il rifiuto di Aquilani, è Bianco ad essere ad oggi il favorito.

Sampdoria e Pisa hanno chiesto informazioni per Tutino, il Cosenza vuole circa 3/4 milioni di euro per il cartellino dell’ex Parma, trattativa non semplice per entrambe, ma comunque possibile.

Il Palermo ha praticamente raggiunto con lo Spezia l’accorso per l’approdo in rosanero di Nikolau, si prevede uno scambio con Soleri e Aurelio che dovrebbero approdare alla corte di D’Angelo.