Calciomercato Serie B: Sampdoria fatta per Barreca, Menez a Bari. Oggi verdetto CONI, il Brescia spera

Menez sarà un nuovo giocatore del Bari

Il Bari ha piazzato il colpo Menez, ex Reggina tra oggi e domani visite mediche e firma sul contratto, l’ex Roma e Milan pronto ad una nuova avventura.

La Sampdoria dopo aver ceduto Augello al Cagliari ha definito l’arrivo di Barreca che arriva a titolo definitivo compreso nell’affare Augello, contratto di due anni.

Oggi pomeriggio si attende il verdetto sui casi Reggina e Lecco, se per i lombardi non dovrebbero esserci sorprese, la Reggina spera in un miracolo, cioè la riammissione in Serie B, cosa che a Brescia vorrebbero evitare in quanto i lombardi sarebbero i prescelti ad essere ripescati.

Infine la Cremonese è in pole per il tesseramento di Tommaso Barbieri, terzino destro della Juventus classe 2002.