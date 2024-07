Calciomercato Serie B: telenovela terminata, Tutino alla Samp insieme a Romagnoli. Pisa il mercato langue

La Sampdoria a quanto pare sembra che abbia determinato il passaggio dell’attaccante Tutino dal Cosenza. il ds aveva già raggiunto un accordo di massima con l’ex Parma, per l’ufficialità si attende l’annuncio di De Luca alla Cremonese. Oltre a Tutino, la Sampdoria piazza anche il colpo Romagnoli per la difesa.

Il Pisa ad oggi ha visto sfumare tutti gli obiettivi di mercato o presunti tali, e a questo punto l’idea che ci siamo fatti è che i nomi fatti non erano sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Trattative reali al momento sul tavolo di Vaira sono quelle relativa al difensore Bonfanti dell’Atalanta, ad Angori dell’Empoli, con il Monza per Valoti mentre per Lapadula ad oggi il Pisa è l’unica squadra interessata, ma conterà alla fine la volontà del giocatore che ad oggi ha in mente di restare a Cagliari.