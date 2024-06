Calciomercato Serie B: Tutino resta a Cosenza, Brunori in vendita il Pisa sulle sue tracce- Longo a Bari

Il Presidente Guarascio alla fine ha voluto fare un enorme regalo ai suoi tifosi, dopo aver perduto Gemmi e Viali ha deciso di riscattare a sorpresa bomber Tutino, ed ora serve un nuovo allenatore.

Il Pisa vuol regalare ad Inzaghi una squadra capace di primeggiare, dopo aver incassato circa 10 milioni per le cessioni di Lucca, Nagy e Sibilli è alla ricerca di una punta e l’idea clamorosa potrebbe essere quella di Brunori in uscita dal Palermo anche se servono circa 6 milioni per il suo cartellino.

Il Bari ha trovato il suo nuovo allenatore che sarà Longo, contratto di due anni più opzione, infine la Salernitana ha il suo nuovo Ds che è Petrachi ex Roma.