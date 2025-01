Calciomercato Serie B: Valoti verso la Samp, il Pisa cerca un esterno, ma un’idea c’è già.

Domani inizia il calciomercato invernale, molte squadre sono alla ricerca di rinforzi, con la Sampdoria in testa che attuerà una vera rivoluzione. LA squadra allenata da Semplici è alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti, il primo sarà a meno di clamorose sorprese la mezz’ala del Monza Mattia Valoti, giocatore che già nella scorsa estate era nel mirino di Accardi. Possibile che la Samp possa mandare in prestito Tutino, con Cerri che potrebbe prenderne il posto. Il Pisa è alla ricerca di un esterno destro, di un attaccante e probabilmente di un difensore centrale. I nerazzurri per il centrocampo pensano a Bjarkason del Venezia, che potrebbe arrivare insieme all’attaccante Raimondo.

A Palermo tutto tace, la società riflette sulle posizioni di De Sanctis e Dionisi, che dopo l’ennesima sconfitta in campionato sono stati messi in discussione. Infine L’attaccante del Pisa, Bonfanti potrebbe andare in prestito al Mantova.