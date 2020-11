Calciomercato, Szoboslai: Arsenal in pole, Milan beffato?

Il Milan è sulle tracce di Dominik Szoboslai ormai da tempo. Quest’estate il suo passaggio in maglia rossonera è saltato a causa del mancato approdo sulla panchina di Ralf Rangnick. L’ex DS Zvonimir Boban aveva trovato un accordo totale sia con il RB Salisburgo e sia con il calciatore. Adesso Maldini e Massara vogliono riprovarci ma, come riportato da Todofichajes, devono fare i conti con il forte interesse dell’Arsenal. I Gunners hanno alzato l’offerta e al momento sembrano essere in pole per assicurarsi il talentino ungherese.