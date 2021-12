Calciomercato, il Torino sul pupillo di Juric

Juric lo ha già allenato a Verona

Con il mercato che aprirà a breve, ci sono sempre più nomi e notizie che circolano e proposte che arrivano sui tavoli di agenti e direttori, pronti a sconvolgere il calciomercato. Il Torino è alla ricerca di un centrocampista per migliorare la mediana da mettere a disposizione a mister Juric il cui lavoro, fin qui, è stato ottimo, nonostante le incomprensioni iniziali con la dirigenza (e le parole al vetriolo dello stesso tecnico con il mercato ancora aperto).

Ecco che quindi, secondo il Corriere Fiorentino, si potrebbe aprire una trattativa concreta tra Torino e Fiorentina per la cessione di Sofyan Amrabat. Il marocchino con Italiano ha visto le porte del campo sbarrate e difatti in questa stagione ha raccolto solo scampoli di presenze. Juric lo ha già allenato a Verona nella stagione più fortunata per Amrabat, da quando è in Italia e il tecnico croato gradirebbe riabbracciarlo.