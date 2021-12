Calciomercato Torino, trattative in corso per il centrocampista: c’è ottimismo

Tommaso Pobega sta stupendo tutti. Il centrocampista del Milan, in prestito quest’anno al Torino e che fa parte della Nazionale Under 21 sta trovando conferme dopo il grande campionato fatto lo scorso anno con lo Spezia.

Il giocatore è un punto fermo di Juric, che dopo il grande lavoro fatto al Verona con i giovani come Faraoni, Kumbulla e Rrhamani ora vuole proseguire il suo percorso e non a caso ha chiesto dei rinforzi al presidente Cairo per gennaio.

Torino, Juric prova a tenere Pobega

L’allenatore del Torino vuole provare a tenere i suoi pezzi migliori nella rosa granata a cominciare dal centrocampista.

Il giocatore arrivato in prestito secco dal Milan vuole convincere la società di Cairo a ridiscutere le modalità di trasferimento con quella di Maldini, anche se l’ad vorrebbe riportare il giocatore a fine anno alla base.