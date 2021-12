Calciomercato Verona, accontentato Tudor: rinforzo in arrivo

Il presidente Setti vuole accontentare Tudor per raggiungere una salvezza tranquilla.

Non è un mistero che da quando è arrivato Tudor il Verona si è tolto dalle zone basse della classifica e vuole continuare a stupire sempre di più come la vittoria di oggi in rimonta contro il Venezia.

Per farlo però l’allenatore ex Udinese ha bisogno di nuovi innesti dal mercato che possano migliorare la qualità della rosa.

LEGGI ANCHE:

Verona, è Miranchuk il regalo per Tudor?

Come primo rinforzo Tudor avrebbe chiesto un trequartista che possa giocare accanto a Caprari e Simeone. L’allenatore avrebbe trovato in Aleksei Miranchuk il rinforzo ideale per l’attacco. Il giocatore russo, che non trova spazio nella squadra di Gasperini, potrebbe partire in prestito secco per soli 6 mesi, anche se il ds del Verona D’amico vorrebbe aggiungere il diritto di riscatto nell’operazione.

Attenzione però perché sul trequartista c’è però anche il Sassuolo, pronto a prendere il calciatore in caso di partenza di Boga.