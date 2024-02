Calzona: “Osimhen e Kvara stanno tornando sui loro livelli. Ciò che ha fatto Spalletti è irripetibile”

Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria netta sul campo del Sassuolo 1-6.

Calzona: “L’anno di Spalletti è irripetibile”

Osimhen e Kvara hanno vissuto una grande serata e sembrano essere tornati sui loro alti livelli.

“Victor sta tornando in condizione, non era facile dopo la Coppa d’Africa, anche Kvaratskhelia sta pian piano tornando sui suoi livelli. Fin dal primo momento questa squadra ha dato il massimo: voglia di allenarsi, di stare insieme, tutto ciò mi faceva ben sperare. Entrambi non hanno mai fatto polemica, hanno solo lavorato a testa bassa, non sono un pazzo, non me ne priverei facilmente, ovviamente qualche sostituzione c’è stata, soprattutto quando si perde intensità e a dire il vero la panchina ha sempre risposto bene”.

Qual è il suo parere in merito ai limiti mentali che hanno condizionato i suoi giocatori durante l’annata?

“Chiaro, è chiaro che vengono da mesi difficili, non è facile scollarsi di dosso scorie negative, ci vuole un pò di tempo, è poco più di una settimana che ci alleniamo insieme, ho visto la qualità negli allenamenti salire piano piano, i ragazzi hanno voglia di migliorare la situazione attuale”.

La Champions League è ancora il vostro obbiettivo principale?

“Dobbiamo pensare partita dopo partita, il calendario è importante, ma è il Napoli ad essere importante. I ragazzi lo sanno, dobbiamo vincere più partite possibili e cullare il nostro sogno, a fine anno vedremo”.

Su Spalletti…

“Mister Spalletti ha fatto qualcosa di irripetibile. Io chiedo di tenere il pallone, giocare nella metà campo avversaria il più possibile. Dobbiamo continuare così e rendere felici i nostri tifosi, l’ho fatto notare nel pre gara ai miei ragazzi, i napoletani ci seguono dovunque e dobbiamo giocare per loro”.