Camerun-Guinea, probabili formazioni e dove vederla

Si apre il gruppo C della Coppa d’Africa: il Camerun affronta la Guinea allo stadio Charles Konan Banny Stadium di Yamoussoukro, lunedì alle 18. I Leoni indomabili, semifinalisti della passata edizione, occupano il secondo nell’albo d’oro del torneo con ben cinque trofei in bacheca vinti nel 1984, 1988, 2000, 2002 e 2017. Per la Guinea si tratta della quattordicesima partecipazione; il massimo risultato è giunto nel 1976, finale persa ai calci di rigore contro il Marocco in Etiopia. Il match sarà visibile in diretta e in streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Castelletto, Wooh, Moukoudi, Tolo; Ntcham, Kemen, Anguissa; Ngamaleu, Ekambi, Magri. All. Song.

GUINEA (4-3-3): Kone; Conte, Jeanvier, Diakhaby, Sylla; Camara, Konate, Keita; Guilavogui, Kamano, Guirassy. All. Diawara.