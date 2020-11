Caos tamponi, non solo la Lazio nel mirino di chi indaga…

Caos tamponi, nel mirino di chi indaga e cerca di far chiarezza non ci sarebbe solo la Lazio. Oltre ai biancocelesti nel mirino altri club di serie A.

Non solo la Lazio sotto osservazione, arebbero diversi i club di Serie A sotto verifica per quanto riguarda l’applicazione del protocollo anti-Covid. Come riporta Radiosei, “oltre al fascicolo sulla Lazio che sta esaminando soprattutto le tempistiche di comunicazione tra società e Asl ne sono stati aperti altri tre: uno sulla Juventus per la violazione della quarantena da parte di Cristiano Ronaldo e altri quattro giocatori partiti per le nazionali, uno sulla Fiorentina per una situazione analoga verificatasi la settimana scorsa e uno sul Napoli, in merito all’applicazione del protocollo in occasione del match non giocato contro la Juve. Situazione particolare poi per il Milan: nessuna inchiesta è stata aperta sul club rossonero nonostante il 5 ottobre Theo Hernandez abbia festeggiato il proprio compleanno in un locale nel momento in cui il gruppo squadra era in quarantena dopo la positività di Ibrahimovic“.