Capello elogia il ritorno di Ranieri: “Scelta giusta, sa dove mettere le mani. L’età non conta”

L’ex tecnico giallorosso Fabio Capello, grande protagonista dello scudetto del 2001, è intervenuto ai microfoni di LaPresse, schierandosi a favore del ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma all’età di 73 anni e “SportMediaset” ha riportato le sue parole: “È un romano che conosce l’ambiente, sa dove mettere le mani, è intelligente. Finalmente una scelta giusta”.

Per ‘Don Fabio’, il fattore anagrafico non si rivelerà un limite per l’operato di Ranieri: “Quelli bravi possono fare tutto sempre; se sono stati bravi significa che hanno avuto intelligenza e metodo, elementi che li hanno portati al successo.” L’ex tecnico ha aggiunto che i 73 anni di Ranieri non incideranno sull’efficacia del lavoro con Pellegrini e compagni : “Non avrà certo un preparatore atletico ottantenne, ma qualcuno di giovane. L’importante è avere uno staff ben preparato”, ha concluso Capello.