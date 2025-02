Capitan Lautaro abbatte il Genoa: 1-0 e Inter in vetta per una notte

Luci a San Siro per la sfida tra Inter e Genoa, valida per la 26ª giornata di Serie A. I nerazzurri si presentano a questa sfida con la necessità di riscattarsi dopo la sconfitta di misura rimediata nel derby d’Italia. I lombardi occupano attualmente la seconda posizione in classifica con 54 punti, frutto di sedici vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, con un bilancio di 58 reti all’attivo e 24 al passivo. Un successo consentirebbe alla formazione di Simone Inzaghi di issarsi temporaneamente in vetta alla classifica, in attesa del Napoli capolista, impegnato domani a Como. Il Grifone, dal canto suo, arriva a questo appuntamento con il morale alto dopo il convincente successo casalingo per 2-0 contro il Venezia. I rossoblù occupano attualmente l’undicesima posizione con 30 punti, ottenuti grazie a sette vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte, con un bottino di 24 gol realizzati e 33 subiti.

Inter-Genoa, vittoria fondamentale per i nerazzurri e vetta momentanea

Prima frazione bloccata e avara di emozioni, con entrambe le compagini attente a non concedere spazi. I nerazzurri provano a rendersi pericolosi con un tiro dalla distanza di Lautaro Martinez, facilmente controllato da Leali, e con una conclusione di Pavard deviata in angolo. Il Genoa si affaccia in avanti con un traversone di Masini, ma l’azione si conclude con un fallo in attacco di Ekhator. Nel finale, l’Inter deve fare i conti con l’infortunio di Correa, costretto a lasciare il campo all’intervallo. Dopo un solo minuto di recupero, un primo tempo privo di spunti significativi si chiude sul parziale di 0-0. Nella ripresa l’Inter aumenta i giri del motore, chiude il Genoa nella propria metà campo riuscendo anche a costruire le prime vere occasioni, in particolare con Barella che con un bel destro da fuori colpisce incredibilmente l’incrocio dei pali. Dopo un’ottima mole di gioco, al 78′ arriva il meritato vantaggio nerazzurro: angolo di Calhanoglu verso Lautaro Martinez che stacca molto bene e, complice una deviazione di Masini, batte Leali e fa 1-0 per i padroni di casa. Vittoria fondamentale per l’Inter che agguanta almeno per una notte la vetta della classifica, in attesa della sfida di domani delle 12:30 che vedrà protagonista il Napoli.

Inter-Genoa, il tabellino

1-0

Reti: 78′ Lautaro Martinez (I).

Ammoniti: 55′ Miretti (G); 95′ Ekuban (G).

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni(79′ De Vrij); Dumfries, Barella, Asllani(65′ Calhanoglu), Mkhitaryan(65′ Zielinski), Dimarco(85′ Darmian); Correa(45′ Taremi), Lautaro. A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Calhanoglu, Bisseck, Darmian, Zalewski, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Leali; Bani, Vasquez, Martin; Zanoli(66′ Cornet), Masini(79′ Venturino), Frendrup, Miretti(72′ Onana), Sabelli; Ekhator(66′ Messias), Pinamonti(66′ Ekuban). A disposizione: Siegrist, Sommariva, De Winter, Onana, Messias, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Matturro, Otoa, Kassa, Cornet, Venturino. Allenatore: Patrick Vieira.