Anema e core: la Juventus batte l’Inter e si prende il Derby d’Italia

La Juventus batte l’Inter di misura all’Allianz Stadium: decide la rete nella ripresa di Francisco Conceição. Nerazzurri che sprecano l’occasione sorpasso al Napoli. Bianconeri quarti a 46, pari merito con la Lazio.

Juventus – Inter, emozioni infrante sul nulla

Primo con tante emozioni, ma privo di reti. Subito opportunità ottima per la Juventus, dopo appena due minuti, con Nico González, il quale, servito da McKennie, calcia alto da ottima posizione. Non manca la risposta nerazzurra: dopo l’occasione di Barella, fermato in offside, e quella di Taremi in rovesciata, su cui Di Gregorio è costretto agli straordinari. Da una grande parata all’altra: al ventiduesimo è Sommer a superarsi su Nico González, prima, e su Conceição, poi. Successivamente è ancora la formazione di casa ad avere una palla gol, questa gol con una conclusione di prima di Kolo Muani, sui è provvidenziale una deviazione di Pavard. In termine di prima parte di gara è l’Inter ad avere una maggiore pericolosità. Prima Lautaro spreca da buona posizione e di seguito Dumfries colpisce il legno; l’olandese supera Savona e calcia di potenza, ma la palla si stampa sul palo.

Juventus – Inter, Conceição re del Derby d’Italia

La ripresa comincia con i bianconeri pericolosi da corner con Renato Veiga. I nerazzurri, dopo un avvio di seconda frazione complicata, sprecano l’occasione del vantaggio con Taremi: contropiede favorevole che l’iraniano getta al vento, facendosi rimontare da Weah. Al sessantottesimo secondo palo colpito da Dumfries: Marcus Thuram, appena entrato, supera Veiga e serve l’olandese a centro area, pronto a calciare e trovare la pronta risposta di Di Gregorio, che si stampa in seconda battuta sul palo. Dopo due minuti, dall’altra parte, Conceição la scodella per Koopmeiners, ma l’olandese, di testa, la manda sul fondo. Dopo appena due minuti arriva il vantaggio della Juventus e il protagonista è proprio Francisco Conceição. Azione insistita dei bianconeri con palla che arriva a Kolo Muani: il francese vince alcuni rimpalli nell’area nerazzurra e riesce a servire il portoghese, che si fa trovare pronto per piazzarla dove Sommer non può arrivare. Immediata occasione di raddoppio per la squadra di Thiago Motta con Koopmeiners. L’olandese si libera e calcia in diagonale, trovando la risposta di Dumfries sulla linea di porta. Nel recupero è Kolo Muani a far scomodare Sommer. Al novantatreesimo Thuram, da limite d’area, la spedisce sopra la porta difesa da Di Gregorio. Tre punti pesantissimi