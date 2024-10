In una delle tante sfide di Carabao Cup, si affrontano Tottenham e Manchester City. Tanti i cambi per le due squadre, che nonostante il turnover, cercano i 3 punti per il passaggio del turno.

Tottenham-Manchester City, le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bentancur, Maddison; Werner, Johnson, Richarlison.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Lewis, Stones, Braithwaite, Ake; O’Reilly; Savio, McAtee, Gundogan, Nunes; Foden.