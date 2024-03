Caso Acerbi, la sentenza attesa entro la settimana | Il difensore conoscerà il proprio destino

In questa settimana, certamente prima di Inter-Empoli, Francesco Acerbi conoscerà il suo destino. Come scrive la Gazzetta nell’edizione odierna, la sentenza del giudice sulle presunte offese razziste rivolte dal nerazzurro a Juan Jesus può arrivare già domani dopo che l’incartamento è stato chiuso da Chinè a margine della audizioni della scorsa settimana.

Acerbi continua a negare, al vaglio le immagini

Sentiti i due calciatori e acquisite tutte le immagini del contatto in campo e degli attimi successivi, con il colloquio avuto con l’arbitro La Penna. Acerbi, anche in privato, ha continuato a negare di aver mai pronunciato la parola “negro” e in queste giornate non ha assolutamente avuto contatti con Juan, provando a ritrovare un minimo di serenità in attesa del verdetto che può condizionare il presente ma anche il futuro della sua carriera.