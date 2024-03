Moggi duro con Acerbi: “Difficile prendere le sue parti. Il Napoli sta cercando di migliorare”

Intervistato a Campi Flegrei TV, Luciano Moggi, ex direttore della Juventus ha parlato del caso Acerbi e non solo: “Difficile prendere le parti da Acerbi, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni ha detto qualcosa che non poteva dire”. Poi sul Napoli: “Nella vita non si dà mai nulla per scontato, si cerca sempre di migliorare ed il Napoli sta facendo questo. Con Calzona si è acquisita anche sicurezza quindi sperare è possibile”.

Moggi: “Con Calzona ora c’è sicurezza”

E poi ancora: “Il gap non è semplice da colmare, ma il problema di fondo è che il Napoli deve trovare un filotto di vittorie come fatto lo scorso anno e praticamente potrebbe anche farcela. Ci vuole un Napoli diverso rispetto a quello visto fino ad ora”.