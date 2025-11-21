Catanzaro-Pescara, le probabili formazioni

Si gioca questa sera alle ore 20.30 l’anticipo della 13^ giornata del campionato di Serie B tra Catanzaro e Pescara. Il Catanzaro dopo la sconfitta di Empoli è alla ricerca dei tre punti per poter rafforzare la sua posizione in chiave playoff, mentre il Pescara ha bisogno di punti salvezza con Gorgone che avrà l’arduo compito di traghettare il Delfino alla salvezza.

Aquilani in avanti schiera il trio Cissè, Rispoli, Iemmello, mentre Gorgone non avrà a disposizione Pellacani, Dagasso titolare dopo la rete con la Under 21.

Le probabili formazioni

CATANZARO: Pigliacelli, Brighenti, Antonini Lui, Cassandro, D’Alessandro, Petriccione, Buglio, Favasuli, Cissè, Rispoli, Iemmello. All. Aquilani

PESCARA: Desplanches, Capellini, Brosco, Letizia, Oliveri, Valzania, Squizzato, Dagasso, Corazza, Di Nardo, Tonin. All. Gorgone