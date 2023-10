Celta Vigo-Atletico Madrid, le ultime sulle formazioni

Il tecnico non si fida del Celta Vigo

Il ritorno in campo dopo le Nazionali è sempre difficile anche se l’Atletico Madrid non vuole farsi trovare impreparato e Simeone è intenzionato a schierare la formazione titolare. Solito tandem per il Cholo formato da Morata e Griezmann.

Le probabili formazioni:

CELTA VIGO (4-4-2): Villar, Mingueza,Starfelt, Nuñez, Ristic, Bamba, De la Torre, Beltrán, Pérez, Aspas, Larsen. All. Benitez.

Atlético de Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Llorente; Griezmann, Morata. All. Simeone.