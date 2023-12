Celtic-Feyenoord vista dai bookmakers | Comparazione quote e consigli

Nell'ultima del girone si affrontano Celtic e Feyenoord che però retrocederà in Europa League

Mentre nell’altra partita tra Atletico Madrid e Lazio ci si gioca il primo posto, in questa in palio c’è il prestigio anche per il Feyenoord è sicuro di giocare l’Europa League. E proprio però il Celtic potrebbe tirare fuori l’orgoglio regalando una vittoria ai suoi tifosi.

Comparazione quote: