Fininvest e Beckett Layne Ventures hanno finalizzato la trattativa relativa alla cessione dell’AC Monza. Alla società di Brandon Berger va l’80% delle quote del club, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. L’operazione sembra aver assegnato al club un valore di 45 milioni di euro. Intanto anche Adriano Galliani ha detto addio alla società tanto amata insieme al suo ex presidente Silvio Berlusconi.

Cessione Monza, il comunicato e le parole di Galliani che dice “Addio”

Il comunicato della società: “Fininvest S.p.A. ha perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A. alla Beckett Layne Ventures (BLV), che rileva il controllo della società. La cessione era stata preannunciata lo scorso primo luglio. A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, Blv assume ufficialmente il controllo del Club, riporta un comunicato, con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a Blv entro il giugno 2026.”

Intanto anche Adriano Galliani lascia il Monza. Il dirigente sportivo ha comunicato alla nuova proprietà del club, e a Fininvest, di non accettare l’incarico di presidente che gli era stato offerto. Galliani ha poi dichiarato: “Una scelta difficile, presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in Serie A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi”.