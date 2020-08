Calcio Champions, Atletico Madrid vola a Lisbona

Atletico Madrid:

La Champions dell’Atletico Madrid è salva. Il rischio di restare ai margini della competizione per le due positività al coronovarius riscontrate sabato scorso su due giocatori della prima squadra è stato spazzato via dall’esame dei nuovi test che hanno dato esito negativo per quanto riguarda il resto della squadra: nessun altro componente del team è stato contagiato e dunque la formazione di Simeone, nonostante l’ombra Covid continui a non dissolversi del tutto sulla Champions, potrà domani volare senza problemi alla volta di Lisbona per la sfida dei quarti di finale contro il Lipsia in programma giovedì prossimo. La società ha ufficialmente comunicato i nomi dei due giocatori positivi: si tratta del centrocampista argentino Angel Correa e del difensore croato Sime Vrsaljko (ex Genoa, Sassuolo e Inter), entrambi asintomatici e rimasti in isolamento domiciliare.

La Uefa sta predisponendo tutte le misure necessarie per far svolgere la Final Eight in terra lusitana in piena sicurezza. Lo stesso presidente Aleksander Ceferin, si sottoporrà a test per il coronavirus prima di poter consegnare il trofeo della Champions League ai vincitori. Insieme al segretario generale Theodore Theodoridis saranno testati due giorni prima delle finali delle tre competizioni europee per club di questo mese in modo da poter avvicinarsi ai protagonisti delle sfide. Alcune competizioni durante la pandemia hanno visto i giocatori prendersi personalmente la medaglia, come accaduto per la finale di Fa Cup in Inghilterra.