Champions League ed Europa League si giocheranno ad agosto

Importante indiscrezione proveniente da Nyon, la Uefa sembrerebbe aver deciso come concludere Champions ed Europa League, le due coppe potrebbero essere completate in tre settimane durante il mese di agosto. Come confermano il Sunday Express e il The Sun la Uefa avrebbe deciso di dar precedenza alla conclusione dei vari campionati nazionali per poi giocare le fasi finali di Champions ed Europa League in tre settimane nel mese di Agosto.

QUESTI I POSSIBILI FORMAT

1) FINAL EIGHT

Forse la soluzione più difficile da attuare visto che sembra arduo poter riunire otto squadre in un’unica città. Ad ogni modo si recupererebbero gli ottavi mancanti e poi le otto qualificate ai quarti si sfiderebbero in gare secche in un’unica sede.

2) FINAL FOUR

Una versione più light, e per questo più semplice, della final eight: rispetto alla terza ipotesi, si partirebbe dalle semifinali. Undici partite in tre settimane in un’unica sede scelta sempre dall’Uefa.

3) GARE SECCHE

Undici partite in massimo tre-quattro settimane: si recuperano gli ottavi poi i quarti e le semifinali diverrebbero in gara unica sino ad arrivare alla finale.