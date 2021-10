Champions League: il Milan pronto a sfidare il Porto

Porto-Milan: la difficoltà dei rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo nel match valido per la terza giornata di Champions League questa sera contro il Porto di Sergio Conceição.

Si prospetta un match difficile per i rossoneri contro una squadra che l’anno scorso ha messo in difficoltà la Juventus.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Porto sarà impegnativo per la squadra di Pioli.

“Ha nel cuore e nell’organizzazione la sua forza” riporta la testata, aggiungendo “Una stella può tradire, una squadra vera quasi mai e il Porto lo è”.

Pioli si è detto consapevole della qualità degli avversari, il Porto è una squadra molto solida e organizzata e il tecnico rossonero non nasconde che sarà una gara difficile.

Il match sarà cruciale per il Milan che vuole lottare per il suo posto in Champions e sogna gli ottavi, i rossoneri infatti sono al momento ultimi nel girone con 0 punti.

