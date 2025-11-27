La Juventus è uscita dal gelido freddo di Bodo con una vittoria importante in Champions League. I bianconeri, con un andamento tragico in Europa, hanno finalmente trovato tre punti che danno uno spiraglio di speranza per passare ai playoff. Ma cosa serve alla formazione di Spalletti per qualificarsi?

Champions League, la Juventus si qualifica se…

Bisogna dire che al termine di questa prima fase mancano ancora tre giornate. La formazione piemontese dovrà affrontare il Pafos di David Luiz, il Benfica di Mourinho e, infine, il Monaco di Paul Pogba. Ma cosa serve quindi alla Juventus per poter accedere ai playoff di questa Champions League? E cosa dovrebbe accadere per passare direttamente agli ottavi? Seguono tutti i possibili scenari.

La cosa principale è vincere. Con l’attuale posizione in classifica, attualmente i bianconeri sono al 21esimo posto a quota 6 punti, ottengono così la qualificazione ai playoff. Per far sì che il posizionamento nelle prime 24 in classifica venga consolidato, sarà fondamentale fare punti nei prossimi due impegni casalinghi, dove la formazione di Spalletti prima il Pafos (10 dicembre), e poi il Benfica (21 gennaio). I bianconeri dovranno, quindi, portare a casa entrambe le sfide, sfruttando al meglio il fattore casa per conquistare sei punti su sei fondamentali. Il 28 gennaio i bianconeri saranno in trasferta a Monaco.

La Juventus potrebbe anche raggiungere la fase successiva senza passare per i playoff, ma non è semplice. La formazione della Vecchia Signora dovrebbe anzitutto conquistare nove punti in tre partite, portandosi quindi a quota 15 punti in classifica, ma vedere anche i risultati delle altre pretendenti, che potrebbero tagliare fuori i bianconeri costringendoli comunque a disputare i playoff.