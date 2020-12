Lazio, la Champions League riempie le casse del club

I biancocelsti con il passaggio del turno possono aumentare l’introito economico

In Champions League la Lazio sta facendo vedere grandi cose. Dopo il pareggio di Dortmund alla squadra di Simone Inzaghi basterà un solo punto per accedere al turno successivo. La qualificazione agli ottavi sarebbe un traguardo importante che manca ormai da vent’anni. In questa competizione le casse della Lazio sono aumentate di €35M, a riferirlo è Cittaceleste.it. La qualificazione agli ottavi di finale porterebbe nelle casse di Claudio Lotito altri €10/€12M; un gruzzoletto cospicuo e importante che potrebbe essere investito per puntellare la rosa nel mercato di gennaio.