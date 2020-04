Champions League, le statistiche della coppa dalle grandi orecchie

Champions League statistiche della coppa dalle grandi orecchie

La più importante competizione calcistica Europea per club nasce nel 1955, con il nome di Coppa dei Campioni d’ Europa. Solo nel 1992 verrà cambiato il nome in: Uefa Champions League. Trofeo prestigioso, ambito da tutti i club. Diamo subito uno sguardo alle squadre che hanno messo in bacheca la coppa dalle grandi orecchie, salendo sul tetto d’ Europa, entrando di diritto nella storia del calcio.

Champions League statistiche Il club più vincente è il Real Madrid

Real Madrid (Spagna) – 13 Milan (Italia) – 7 Liverpool (Inghilterra) – 6 Bayern Monaco (Germania) – 5 Barcellona (Spagna) – 5 Ajax (Olanda) – 4 Manchester Utd (Inghilterra) – 3 Inter (Italia) – 3 Benfica (Portogallo) – 2 Nottingham Forest (Inghilterra) – 2 Porto (Portogallo) – 2 Juventus (Italia) – 2 Celtic (Scozia) – 1 Feyenoord (Olanda) – 1 Chelsea (Inghilterra) – 1 Amburgo (Germania) – 1 Psv (Olanda) – 1 Steaua Bucarest (Romania) – 1 Stella Rossa (Serbia) – 1 Olympique Marsiglia (Francia) – 1 Aston Villa (Inghilterra) – 1 Borussia Dortmund (Germania) – 1

Champions League statistiche Prima edizione e record di finali

La prima edizione della Coppa dei Campioni, nel 1955, fu vinta dal Real Madrid, si aggiudicheranno anche le successive quattro edizioni, diventando il club ad aver vinto il trofeo per più stagioni consecutive, cinque (1955-1960). I “blancos” hanno anche il record di partecipazioni nella competizione, 50 e nessun club ha superato le loro 16 finali disputate. Le squadre che hanno disputato almeno 10 finali, oltre al Real Madrid, sono il Milan con 11 e il Bayern Monaco con 10.

Finali perse

La Juventus è il team che ha perso più finali di tutti, 7 sconfitte in 9 incontri, di cui 2 consecutivamente (’96-’97 e ’97-’98) ed insieme al Valencia (’99-’00 e ’00-’01) sono gli unici club ad averne perse due consecutive.

Altro record negativo riguardante la finale spetta all’ Atletico Madrid, l’ unico club ad aver disputato 3 finali senza mai portarsi il trofeo a casa.

Finali: paesi e città

L’ atto conclusivo della Champions League è stata contesa per 7 volte da squadre della stessa nazione. Diamo uno sguardo più da vicino a questi match inediti.

Spagna, 1999 – 2000 Real Madrid – Valencia (3-0)

– Valencia (3-0) Italia, 2002 – 2003 Juventus – Milan (0 – 0, 2 – 3 d.c.r.)

(0 – 0, 2 – 3 d.c.r.) Inghilterra, 2007 – 2008 Manchester Utd – Chelsea (1 – 1, 6 – 5 d.c.r.)

– Chelsea (1 – 1, 6 – 5 d.c.r.) Germania, 2012 – 2013 Borussia Dortmund – Bayern Monaco (1 – 2)

(1 – 2) Spagna, 2013 – 2014 Real Madrid – Atletico Madrid (4 – 1 d.t.s.)

– Atletico Madrid (4 – 1 d.t.s.) Spagna, 2015 – 2016 Real Madrid – Atletico Madrid (1 – 1, 5 – 3 d.c.r.)

– Atletico Madrid (1 – 1, 5 – 3 d.c.r.) Inghilterra, 2018 – 2019 Tottenham – Liverpool (2 – 0)

Nazioni continuamente presenti

I club di Italia e Spagna condividono il record di maggior numero finali disputate consecutivamente, ben 7.

Dalla stagione ‘55 – ‘56 al ‘61 – ‘62 una squadra spagnola (sei il Real Madrid e una il Barcellona), mentre dalla stagione ’91 – ’92 al ’97 – ’98 un team italiano (tre Milan , tre Juventus , una Sampdoria).

Imbattibilià e triplete

Nell’ edizione del 2006 l’ Arsenal di Arsene Wenger stabilì il record di maggior numero di partite consecutive senza subire reti, 10 incontri per un totale di 995 minuti (divisi tra i due portieri Almunia e Lehmann).

Il sogno di molti club che partono favoriti su tutti i fronti è il triplete, cioè vincere scudetto, coppa Nazionale e Champions. Diamo uno sguardo a chi è riuscita questa storica impresa.

Celtic – stagione ’66 – ‘67 Ajax – stagione ’71 – ‘72 Psv – stagione ’87 – ‘88 Manchester Utd – stagione ’98 – ‘99 Barcellona – stagioni ’08 – ’09 e ’14 – ’15 (unico club ad aver centrato due volte il triplete) Inter – stagione ’09 – ‘10 Bayern Monaco – stagione ’12 – ‘13

Presenze

Diamo una rapida occhiata ai calciatori con più presenze in questa prestigiosa competizione.

Iker Casillas – 181 debutto in competizione nel 1999 Cristiano Ronaldo – 173 debutto nel 2002 Xavi – 153 debutto nel 1999 Ryan Giggs – 151 debutto nel 1993 Raul – 144 debutto 1995 Leo Messi – 141 debutto nel 2004 Paolo Maldini – 139 debutto nel 1988 Andreas Iniesta – 132 debutto nel 2002 Clarence Seedorf – 131 debutto nel 1994 Gianluigi Buffon – 131 debutto nel 1997

Marcatori

Segnare è sempre difficile, ma farlo con continuità non è da tutti, specialmente in questa competizione dove ad affrontarsi sono i migliori club d’ Europa. Vediamo chi ha realizzato più reti.

Cristiano Ronaldo – 129 goal Leo Messi – 114 Raul – 71 Robert Lewandowski – 65 Karim Benzema – 64 Ruud Van Nistelrooj – 60 Andrij Shevchenko – 59 Thierry Henry – 51 Filippo Inzaghi – 50 Alfredo Di Stefano – 49 Zlatan Ibrahimovic – 49

Più giovane e più anziano

Il record di calciatore più giovane nella competizione lo detiene Celestine Babayaro, 16 anni e 87 giorni, difensore nigeriano, ai tempi nelle file dell’ Anderlecht. Esordì il 24 Novembre 1994 nel match Steaua Bucarest – Anderlecht 1-1.

Mentre il più anziano è il portiere italiano Marco Ballotta, 43 anni e 253 giorni, difese la porta della Lazio nell’ incontro dell’ 11 Dicembre 2007 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, vinsero le merengues per 3-1.

Vittorie

La vittoria della Champions porta grandissimo prestigio nella carriera di un calcatore o di un allenatore. Qualcuno è riuscito nell’ impresa sia come calciatore che come allenatore, altri vincendola più volte.

Il calciatore ad aver vinto più titoli è lo spagnolo Francisco Gento, 6 trofei totali con la maglia del Real Madrid, mentre l’ olandese Clarence Seedorf vanta il record di vittorie con il maggior numero di squadre: 4 trofei con 3 maglie differenti ( Ajax nel 1994 – ‘ 95, Real Madrid 1997 – ’98, Milan 2002 – ’03 e 2006 – ’07).

Tra gli allenatori più vincenti, a quota 3 titoli, troviamo:

Bob Paisley (inglese) – Liverpool 1976 – ’77, 1977 – ’78 e 1980 – ‘81

Carlo Ancelotti (italiano) – Milan 2002 – ’03, 2006 – ’07 e Real Madrid ’13 –‘14

Zinedine Zidane (francese) – Real Madrid 2015 – ’16, 2016 – ’17 e 2017 – ‘18

Come dicevamo prima, qualcuno è riuscito nell’ impresa di vincerla sia come allenatore che come calciatore, ai sopra già citati Carlo Ancelotti ( 2 da calciatore vestendo la maglia del Milan) e Zinedine Zidane (un trofeo con addosso la maglia del Real Madrid) si aggiungono altre 5 leggende che hanno fatto la storia della competizione:

Miguel Munoz – Real Madrid 2 allenatore e 2 calciatore

Josep Guardiola – Barcellona 2 allenatore e 1 calciatore

Giovanni Trapattoni – Juventus 1 allenatore – Milan 2 calciatore

Johan Cruijff – Barcellona 1 allenatore – Ajax 2 calciatore

Frank Rijkaard – 1 Barcellona allenatore – Ajax (1) e Milan (2) 3 totali da calciatore

La Champions League è una competizione molto affascinante che continuerà a darci emozioni e un continuo aggiornamento delle statistiche.