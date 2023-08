Charity Night, il grande evento legato al calciomercato | Al Jumanji di Roma

E’ tempo di Calciomercato, è tempo di Charity Night

Il 31 agosto alle 21.00 presso Jumanji Restaurant (Via Torcegno, 108 – Roma/Infernetto), a seguito della giornata di Calciomercato che si svolgerà presso “Hotel Hilton Rome Eur La Lama“, Adicosp (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) e Sportogether (ente del terzo settore e prevede come scopo sociale che lo sport sia un diritto di tutti); si sono uniti nell’organizzazione di un Charity Night contro la violenza sulle donne. Rimanendo in tema sportivo hanno sposato l’associazione “The Shadow Project“ di Gloria Peritore, pugile e due volte campionessa mondiale di kickboxing (ISKA Flyweight World Champion & WKU -55kg World Champion) nominata di recente tra le 10 donne più forti al mondo.

L’associazione “The Shadow Project”, alla quale verrà devoluto una parte dell’incasso della serata, è attiva nell’empowerment femminile e nella prevenzione alla violenza in qualsiasi sua forma attraverso lo sport. All’evento sarà presente come media partner della serata “Radio Roma“.

Gli ospiti presenti saranno diversi, dal mondo dello sport al mondo dello spettacolo. Dario Bandiera, Alessandro Cecchi Paone, Luigi Busà , Letizia Porcu, Vincent Arena, Roberta Pedrelli, Gloria Peritore, Francesco Faraoni e Francesca Venturini. La senatrice Daniela Sbrollini il presidente dell’ Adicosp Alfonso Morrone.

Per qualsiasi informazione inviare mail a charityeventdinner@gmail.com o contattare a +39 331 2071646.