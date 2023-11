Blues in campo con il 4-3-3. Pochettino opta per: Sanchez tra i pali, dietro a Disasi e Colwill centrali difensivi, supportati da Malo Gusto e Cucurella; Ugochukwu, Gallagher e Caicedo in mezzo al campo; in attacco Madueke, Jackson e Maatsen.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Malo Gusto, Disasi, Colwill, Cucurella; Ugochukwu, Gallagher, Caicedo; Madueke, Jackson, Maatsen. All. Pochettino.

BLACKBURN (4-3-3): Wahlstedt; Rankin-Costello, Hill, Carter, Pickering; Tronstad, Garrett, Moran; Markanday, Dolan, Szmodics. All. Tomasson.