Pochettino, costantemente nell’occhio del ciclone, non può permettersi di snobbare neppure la League Cup, in un’annata in cui il suo Chelsea non gioca le coppe europee. Davanti un avversario ostico come il Blackburn che cercherà in ogni modo di bloccare i Blues.

Chelsea-Blackburn, le probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Malo Gusto, Disasi, Colwill, Cucurella; Ugochukwu, Gallagher, Caicedo; Madueke, Jackson, Maatsen.

BLACKBURN (4-3-3): Wahlstedt; Rankin-Costello, Hill, Carter, Pickering; Tronstad, Garrett, Moran; Markanday, Dolan, Szmodics.