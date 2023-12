Blues in campo con il 4-3-3. Pochettino sceglie Disasi e Badiashile centrali di difesa, con Malo Gusto e Colwill sulle fasce. In mediana spazio per Caicedo, Enzo Fernandez e Gallagher. In avanti, ai lati della punta, Jackson, dentro Mudryk e Broja.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-3-3): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Badiashile, Colwill; Caicedo, Gallagher, Enzo Fernandez; Mudryk, Jackson, Broja. All. Pochettino.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell; Lerma, Richards, Hughes; Olise, Mateta, J. Ayew. All. Hodgson.