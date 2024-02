Chelsea-Leeds, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La partita di FA Cup tra il Chelsea e il Leeds United si giocherà mercoledì 28 febbraio allo Stamford Bridge. Questo match arriva solo tre giorni dopo la finale di Carabao Cup del Chelsea contro il Liverpool a Wembley.

Il Chelsea ha raggiunto il quinto turno della FA Cup con una vittoria per 3-1 contro l’Aston Villa, con gol di Conor Gallagher, Nicolas Jackson e Enzo Fernandez. Questo successo mantiene vive le speranze del Chelsea di vincere un doppio trofeo nella prima stagione di Mauricio Pochettino come allenatore. Dall’altra parte, il Leeds United, che attualmente si sta distinguendo nel campionato di Championship sotto la guida dell’allenatore Daniel Farke, ha avuto bisogno di un replay per superare il Plymouth Argyle nel loro incontro del quarto turno. Attualmente, il Leeds si trova al terzo posto in classifica nel Championship, a un solo punto di distanza dalle posizioni di promozione automatica​​.