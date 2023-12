Chelsea-Sheffield United, le ultimissime sulle formazioni

Pochettino in campo con il 4-2-3-1. Difesa con Thiago Silva e Badiashile, sostenuti da Disasi e Colwill terzini. Centrocampo affidato a Enzo Fernandez e Caicedo, alle spalle del trio composto da Sterling, Gallagher e Palmer. In avanti, come punta, il solo Jackson.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Silva, Badiashile, Colwill; Fernandez, Caicedo; Sterling, Gallagher, Palmer; Jackson. All. Pochettino.

SHEFFIELD UNITED (4-5-1): Foderingham; Bogle, Ahmedhodzic, Trusty, Lowe; McAtee, Norwood, Souza, Hamer, Archer; McBurnie. All. Heckingbottom.