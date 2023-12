In una sfida cruciale di Premier League, il Chelsea, attualmente al 12° posto, affronta lo Sheffield United. Il Chelsea, con ambizioni di risalire la classifica, cerca di capitalizzare su questa partita casalinga. Sheffield United, da parte sua, si impegna per ottenere punti vitali nella lotta per la salvezza. Questo incontro rappresenta una tappa significativa per entrambe le squadre, con obiettivi distinti ma cruciali per il loro cammino stagionale.

Chelsea-Sheffield United, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Chelsea è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.23 su snai e 1.20 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 6.35 mentre una vittoria dello Sheffield (segno 2) si trova anche quota 11.00 Ecco la comparazione quote di Chelsea e Sheffield United dei bookmakers: