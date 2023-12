Chiellini dice addio al calcio giocato | Pronto l’annuncio

Giorgio Chiellini, difensore del Los Angeles FC, starebbe valutando di lasciare il calcio giocato. Secondo quanto rivelato dal Corriere di Torino, il centrale sarebbe orientato a un rientro in Italia per diventare un dirigente della Juventus. La cosa era già stata accennata dal giocatore toscano in precedenza, dopo la finale di MLS, persa dai californiani contro Columbus Crew.

Chiellini | Il futuro in bianconero

Chiellini, già dall’anno prossimo, potrebbe assumere la carica di vicepresidente della Juventus, lasciata vacante dall’ex compagno ai tempi bianconeri Pavel Nedved. Il difensore trentanovenne andrà così ad aiutare tutto l’ambiente del club torinese, di cui è stato capitano, grazie alla propria esperienza.