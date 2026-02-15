Chivu commenta il rosso a Kalulu: “Se sei ammonito, le mani le tieni…”

Chivu si gode la vittoria e i tre punti e commenta cosi il rosso a Kalulu

Le parole di Chivu come riportate da mediaset: “Il rosso a Kalulu? Per me è un tocco leggero, però è un tocco: bisogna dirlo e ammetterlo. Quando io ho subito torti per tocchi leggeri come in Champions League ho detto ai ragazzi di non mettere l’arbitro in condizione di decidere: il tocco è tocco, anche se è leggero e bisogna ammetterlo che è leggero perché è leggero. Il mio giocatore sente la mano perché l’ha anticipato: la decisione è un secondo giallo, un giocatore d’esperienza come Kalulu le mani in alcune circostanze deve tenerle a casa”.