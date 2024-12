Cinquina giallorossa all’Olimpico (5-0) | Così la Roma ritrova la vittoria

Dimenticare Como per tornare alla vittoria. E’ questo l’obiettivo della Roma di Claudio Ranieri, che ha bisogno assolutamente dei 3 punti. I giallorossi partono subito forte e al 13′ sono già sul doppio vantaggio grazie alle reti prima di Dybala e poi di Saelemaekers. La Roma c’è, convinta di fare una grande gara per regalare una gioia ai proprio tifosi prima della fine dell’anno e aspettando il big match contro il Milan, ma questa è un’altra storia.

Bella Roma | In rete anche Dovbyk

Finisce così il primo tempo di Roma-Parma, con i giallorossi avanti di due reti. Stessa sorte per il Parma nel secondo tempo visto che al 51′ arriva la doppietta per Paulo Dybala. Nel finale c’è gloria anche per Paredes e Dovbyk, che stendono nettamente il Parma.