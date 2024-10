Cipro-Romania, probabili formazioni e dove vederla

La Romania prova a restare a punteggio pieno nel gruppo. In campo alla AEK Arena - Georgios Karapatakis di Larnaca.

La Romania affronta Cipro nella terza giornata della League C della Nations League. La nazionale guidata da Lucescu, a conferma di quanto di buono abbia fatto vedere nell’Europeo di Germania, ha vinto le prime due gare, superando rispettivamente Lituania e Kosovo. Tre punti guadagnati, invece, per i padroni di casa, vincitori nella sfida contro la formazione lituana. La gara, in programma domani alle 20.45, sarà visibile su UEFA TV.

Cipro-Romania, le probabili formazioni:

CIPRO (3-5-2): Mall; Karo, Andreou, Laifis; Antoniou, Kastanos, Artymatas, Gogic, Ioannou; Pittas, Sotiriou. CT. Avgousti.

ROMANIA (4-3-3): Tarnovanu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Stanciu, M. Marin, Răzvan Marin; Man, Dragus, Mihaila. CT. Lucescu.