Cittadella: Venturato ritrova Branca. Paleari 13 gare senza subire reti

Venerdì sera il Pisa riceve il Cittadella

Nessuna tregua per i nerazzurri di mister D’Angelo, dopo la vittoria contro lo Spezia venerdì sera all’Arena Garibaldi arriva un Cittadella lanciatissimo verso quella serie A persa nella scorsa stagione nella fatal Verona.

Anche il Cittadella ha ripreso gli allenamenti, Mister Venturato ritroverà Branca dopo le 3 giornate di stop, oltre a Gargiulo, Iori e Perticone ai box ieri contro il Perugia.

Nessun squalificato tra i granata, in diffida Paleari, Pavan e Proia.

Il 13 in questo momento è un numero magico per il Cittadella: sono 13 gol conditi da 7 assist per Diaw. 13 gare senza subire reti per Alberto Paleari, terza consecutiva dopo la ripresa (già superato il record di 12 della scorsa stagione!). Cifra che lo porta a 40 clean sheet in 95 presenze con la maglia del Citta.

Avversario tostissimo per il Pisa, che però ha dalla sua il fatto di non mollare mai, ed anche il ritorno alla rete di Batman Marconi, pisa cittadella un’arma in più per far sognare ai tifosi un inatteso piazzamento nei Playoff.