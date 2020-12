Una notizia clamorosa da Formello, Caicedo non avrebbe gradito l’esclusione contro il Milan, sarebbe pronto a chiedere la cessione

Caicedo fuori per affaticamento muscolare in Milan-Lazio? Questa la versione ufficiale, ma a quanto pare non sarebbe veritiera. L’attaccante sarebbe rimasto fuori per scelta, al suo posto Muriqi. Esclusione non gradita con l’attaccante pronto a dire addio già nel mercato di gennaio. Alla finestra la Fiorentina pronta a mettere sul piatto una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Si attendono conferme o smentite.