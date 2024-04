Classifica Serie A, il Bologna c’è. Roma e Inter a caccia dei tre punti

La classifica sorride a Milan e Bologna, in attesa degli impegni di Inter e Roma

Roma impegnata a Lecce, Inter in casa col Bologna. In attesa dei due match la classifica della serie A parla chiaro, Milan solido al secondo posto grazie all’allungo sulla Juventus e Bologna che si conferma al quarto posto. Una classifica interessante, e lotta vera per il quarto posto che vale la Champions.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 76

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 51

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 28

Udinese 27

Verona, Cagliari 26

Empoli, Frosinone 25

Sassuolo 23

Salernitana 14