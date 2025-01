Alla vigilia del match contro la Juve, l’allenatore portoghese ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla situazione del Milan.

Le risposte di Coinceicao

Cosa vorrebbe vedere di quella vittoria in Supercoppa con la Juventus? E cosa non vorrebbe vedere? “Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ troppo e stiamo lavorando su questo. Mi è piaciuta la reazione perché abbiamo tolto il freno a mano e abbiamo attaccato. Mi piacerebbe vedere un Milan più solido a livello difensivo e con la voglia di aggredire la palla”

Le sue 3 vittorie sono arrivate tutte con due punte insieme. Si può arrivare ad avere questo modulo dall’inizio? E con due punte si possono sostenere due esterni come Pulisic e Leao? “Sarebbe un 4-2-4 e non credo che la squadra sia pronta. Quando c’è da recuperare rischio, ma sappiamo che qualcosa scopriamo anche dietro e non va bene perché l’equilibrio è importante. Per cui a breve termine non credo, ma in futuro sì perché è un sistema che a me piace”

Qualche giocatore sta facendo fatica a livello fisico. Non servirebbe qualche alternativa in più a centrocampo? Tomori resta al Milan? “Non parliamo di mercato oggi. L’aspetto fisico è importante, ma siamo a metà stagione e i calciatori sono preparati. Abbiamo tante persone che lavorano per curare il recupero. Stiamo lavorando anche sull’aspetto mentale. A volte non si capisce bene il potenziale perché non si esce mai dallo stesso livello”

In questi anni Theo e Leao sono i calciatori migliori che ha avuto, ma il loro problema è stata la continuità. In questi giorni ha trovato la formula segreta per farli essere continui? “Io credo che sia legata agli allenamenti, al modo di lavorare quotidiano. Su questo è difficile perché recuperano i primi due giorni e al terzo giorno siamo già alla giornata di vigilia, quindi non è facile. Ho parlato con Leao, ha una capacità incredibile sui test fisici. Lui può fare molto di più dalle indicazioni che abbiamo. Può sicuramente migliorare anche a livello numerico. Per essere uno dei migliori in Italia e nel mondo sa già cosa deve migliorare. Ha capito cosa deve migliorare e secondo me è già un buon inizio”

Lei ha valorizzato sempre i terzini nella sua carriera. Ha l’impressione che in questo Milan manchi un po’ l’ampiezza? “Stiamo lavorando anche su questo, perché se giochiamo su 3 centrocampisti vogliamo quest’ampiezza durante la partita. Quest’ampiezza è assolutamente necessaria”