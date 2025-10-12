Colpaccio dell’Albania, Serbia ko. Il sogno Mondiale è possibile

L’Albania batte la Serbia e sogna il Mondiale

Grande vittoria dell’Albania nello scontro diretto contro la Serbia. Una vittoria determinante per i ragazzi di Sylvinho che si portano a +4 sui rivali (con una partita in più) e sognano i playoff. 1 a 0 firmato Manaj per i tre punti. Il sogno mondiale è vivo, determinanti per l’Albania saranno le sfide contro Andorra e Inghilterra.

ALBANIA AI PLAYOFF MONDIALI SE

Attualmente l’Albania è sicura di giocare i playoff Mondiali se batte Andorra e Inghilterra negli ultimi due turni. In quel caso la Serbia non potrebbe raggiungerla anche ottenendo bottino pieno nelle tre partite restanti.

L’Albania potrebbe comunque festeggiare i playoff, in cui si giocherà i Mondiali, anche con quattro punti, più plausibili, contro Andorra e Inghilterra, certo a patto che la Serbia non ottenga sei punti tra Lettonia, Inghilterra e Andorra. Ovvero un bottino decisamente possibile.